Гельмут Марко: «Если бы не старт Ферстаппена с поула, мы бы никогда не выиграли гонку в Имоле»

Марко назвал старт с поула ключевым фактором в победе «Ред Булл» в Имоле. Советник «Ред Булл» отметил уверенный пилотаж Макса Ферстаппена и вклад инженеров, которые сделали правильный акцент на скорости болида в квалификации.