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Царьград

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Житель Челябинской области украл тонну металла с железной дороги

Житель Челябинской области украл тонну металла с железной дороги

На станции Знойная в Челябинской области работник Карталинской дистанции пути после завершения ремонта вывез более тонны оставшихся металлических обрезков и сдал их в пункт приёма металлолома за 19 тысяч рублей.

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