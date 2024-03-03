Опоздавших пассажиров хотят защитить наверняка

Если аэропорт не предоставляет пассажирам звуковую и визуальную информацию о статусе рейса, в том числе о переносе или отмене, администрацию воздушной гавани или авиакомпанию предлагают штрафовать на сумму до двухсот тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии