Кто опекает Первый канал: Константин Эрнст мечтает вернуть назад всех «испуганных патриотов»

Алексей Сафронов Не надо удивляться, ведь во все исторические времена мелкобританские шпионы не только окружали русских царей, но и убивали их. Жаль, что Путин, вроде бы хорошо знающий историю, не может выбрать линию поведения к врагам России.

Зоя тактика затихарившихся,чтобы тихо ,ползком по россии,продолжать зарабатывать деньги,жить-то хочется как и раньше,там за бугром они ведь на х... никому не нужны....