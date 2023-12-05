«Кристя, чей Крым?» Сеть бурлит из-за новогоднего «чеса» дочери Пугачевой Недавно Сеть с возмущением обсуждала афишу «Главного Новогоднего Концерта», где на видном месте красуется имя Кристины Орбакайте, дочери Аллы Борисовны, которая назвала россиян «рабами и холопами».
Кто опекает Первый канал: Константин Эрнст мечтает вернуть назад всех «испуганных патриотов»
Комментарии
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Алексей Сафронов
Не надо удивляться, ведь во все исторические времена мелкобританские шпионы не только окружали русских царей, но и убивали их. Жаль, что Путин, вроде бы хорошо знающий историю, не может выбрать линию поведения к врагам России.
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16 час.
Зоя
тактика затихарившихся,чтобы тихо ,ползком по россии,продолжать зарабатывать деньги,жить-то хочется как и раньше,там за бугром они ведь на х... никому не нужны....
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14 час.
николай владимирович владимирович
Каналы, на которых будут выступать эти недороссияне, а точнее трУсы и подонки, нужно отключать на телевизоре НАВСЕГДА. Благо такая возможность есть.
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14 час.
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