Кто опекает Первый канал: Константин Эрнст мечтает вернуть назад всех «испуганных патриотов»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Не надо удивляться, ведь во все исторические времена мелкобританские шпионы не только окружали русских царей, но и убивали их. Жаль, что Путин, вроде бы хорошо знающий историю, не может выбрать линию поведения к врагам России.
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16 час.
Зоя
тактика затихарившихся,чтобы тихо ,ползком по россии,продолжать зарабатывать  деньги,жить-то хочется как и раньше,там за бугром они ведь на х... никому не нужны....
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14 час.
николай владимирович владимирович
Каналы, на которых будут выступать эти недороссияне, а точнее трУсы и подонки, нужно отключать на телевизоре НАВСЕГДА. Благо такая возможность есть.
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14 час.

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