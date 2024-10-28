Росгвардия отмечает 72 года со дня образования подразделений вневедомственной охраны

Уникальность вневедомственной охраны состоит в том, что эта служба, с одной стороны, осуществляет защиту всех форм собственности, предоставляя на договорной основе широчайший спектр охранных услуг, а с другой — обеспечивает в тесном взаимодействии с органами внутренних дел общественный порядок на улицах городов и других населенных пунктов, выявляет граждан, находящихся в розыске, предупреждает и пресекает преступления и административные правонарушения.