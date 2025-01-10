Российская армия отвоевала у ВСУ 60 километров в Курской области, Запад не дал Киеву идти на Крым: что произошло в зоне СВО 10 января

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. ВСУ потеряли 60 километров оккупированной ими территории Курской области, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, на Западе объяснили, почему не дали Киеву идти на Крым.