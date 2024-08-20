Роскачество: регистрировать ИП для торговли урожаем с дачи не нужно

Желающим продать избытки урожая дачникам нужно соблюдать некоторые требования. Регистрировать ИП или юрлицо для этого не нужно, если такая торговля не становится постоянной коммерческой деятельностью, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
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