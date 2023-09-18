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Дмитрий Алиев: «Завершились контрольные прокаты. Надеюсь, проделанная нами работа вас порадовала и принесла много улыбок»

Алиев представил новую короткую программу под «Любэ» и произвольную под Caruso Джоша Гробана.  «Дорогие друзья, завершились контрольные прокаты! Насыщенная выдалась неделя, однако.

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