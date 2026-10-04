Пушистые хозяева жизни

Вы всерьёз полагали, что это вы привели в дом кота? Как бы не так. Это он приютил вас — для обогрева, пропитания и регулярного массажа живота.
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