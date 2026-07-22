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Царьград

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Thames Water запретила полив и мойку машин в Лондоне с 23 июля

Thames Water запретила полив и мойку машин в Лондоне с 23 июля

Thames Water вводит запрет на использование шлангов и систем для полива и мойки в Лондоне с 23 июля из-за рекордной жары и уменьшения осадков.

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