Мефедрон в особо крупном размере изъяли полицейские в Московской области

Сотрудниками Апрелевского ОП УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 46-летний житель Москвы, следовавший на своем автомобиле.
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