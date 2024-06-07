⛰ Тайны подземелий: Спелеологи в Крыму открыли новую пещеру В марте на Чатыр-Даге обнаружили пещеру.
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⛰ Тайны подземелий: Спелеологи в Крыму открыли новую пещеру В марте на Чатыр-Даге обнаружили пещеру.