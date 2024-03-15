Девушка в Москве атакует избирательный процесс, заливая урну с бюллетенями зеленкой Елена ГалицкаяВ ходе текущих президентских выборов в России произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс в обществе.
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