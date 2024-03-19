Захарова связала слова Пашиняна о войне с Баку с итогами кураторства ЕС и НАТО

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в соответствии с которым в том случае, если Ереван и Баку не станут уточнять границы на территории Тавушской области, в регионе может начаться новая война.