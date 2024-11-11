Тайваньское законодательство запрещает TSMC производить 2-нм чипы за рубежом

Хотя компания TSMC может строить передовые фабрики в США, Европе и Японии, она не может передавать свои самые передовые технологические процессы на производственные мощности за рубежом, поскольку они защищены тайваньским законодательством, заявил министр экономики Тайваня Джей У.
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