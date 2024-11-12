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Боккетти о натурализации в РФ: «Не знать при этом язык – неуважение по отношению к россиянам. Гражданство — очень серьезная вещь» 

— Вы отлично владеете русским языком — в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили.

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