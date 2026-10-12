Пожарные учения в Гусь-Хрустальном: спасение в многоэтажке

В Гусь-Хрустальном личный состав пожарно-спасательной части № 19 провел тактические учения в многоэтажке на улице Каховского, где по легенде из-за неосторожного обращения с огнем загорелся подвал площадью 50 квадратных метров.
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