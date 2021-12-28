РЕН ТВ Новости

194 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Гранату то хоть вернули?Угрожавшего "гран...
  • Георгий Михалев
    Наверное выпил и решил пострелять. Обычное дело.Полиция задержала...
  • Виталий Бояринцев
    Интересно, какое отношение к ПДД имеет служба Хуснуллина. У нас в стране бардак на стройплощадках, отсутствуют  кадры...Аппарат Хуснуллин...

В России хотят изменить правила проезда на перекрестках

В России придумали, как решить проблему пробок. И даже изобрели для этого специальный светофор. Правда такие изменения уже вызвали множество споров, ведь после введения новых правил на дорогах может стать опаснее, в первую очередь, для пешеходов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх