В России хотят изменить правила проезда на перекрестках

В России придумали, как решить проблему пробок. И даже изобрели для этого специальный светофор. Правда такие изменения уже вызвали множество споров, ведь после введения новых правил на дорогах может стать опаснее, в первую очередь, для пешеходов.
В России придумали, как решить проблему пробок. И даже изобрели для этого специальный светофор. Правда такие изменения уже вызвали множество споров, ведь после введения новых правил на дорогах может стать опаснее, в первую очередь, для пешеходов.
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