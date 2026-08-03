Новый оркестратор ускоряет передачу данных при распределённом инференсе LLM до 18 раз

Раздельный инференс больших языковых моделей, когда предварительное заполнение (prefill) и генерация (decode) выполняются на разных GPU-пулах, порождает серьёзную сетевую проблему: между этими пулами необходимо передавать KV-кэш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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