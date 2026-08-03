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Новый оркестратор ускоряет передачу данных при распределённом инференсе LLM до 18 раз

Новый оркестратор ускоряет передачу данных при распределённом инференсе LLM до 18 раз

Раздельный инференс больших языковых моделей, когда предварительное заполнение (prefill) и генерация (decode) выполняются на разных GPU-пулах, порождает серьёзную сетевую проблему: между этими пулами необходимо передавать KV-кэш.

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