«Зима» на рынке алмазов твердо вступила в свои права

В январе-июне нынешнего года Европейский Союз снизил экспорт алмазов на 32% до 3,2 млрд евро. В свою очередь ввоз в него драгоценных камней из различных стран мира тоже продемонстрировал спад: поставки алмазов из ОАЭ в Европейский Союз уменьшились в 3,5 раза до 200 млн евро, из Индии - на 25% до 1 млрд евро, из Ботсваны - тоже на 25% до 433 млн евро, из Канады - в 1,6 раза до 420 млн евро, свидетельствуют материалы Eurostat.