Ученые нашли под Кровавым водопадом в Антарктиде живых потомков древнего мира

В сверхсоленом рассоле активно обитают потомки древних морских микробов, которым 1,5 миллиона лет.Под ледником Тейлора в Антарктиде обнаружена уникальная экосистема, которая миллионы лет развивалась в полной изоляции от внешнего мира.
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