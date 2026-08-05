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Царьград

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Ученые нашли под Кровавым водопадом в Антарктиде живых потомков древнего мира

Ученые нашли под Кровавым водопадом в Антарктиде живых потомков древнего мира

В сверхсоленом рассоле активно обитают потомки древних морских микробов, которым 1,5 миллиона лет.Под ледником Тейлора в Антарктиде обнаружена уникальная экосистема, которая миллионы лет развивалась в полной изоляции от внешнего мира.

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