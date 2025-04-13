Дело о теракте возбудили после поджога автомобилей полиции в Архангельске

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Уголовное дело о теракте возбудили в отношении 21-летнего мужчины, который облил горючим и поджег четыре автомобиля полиции в Архангельске, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
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