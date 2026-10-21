© Евгений Епанчинцев/РИА НовостиПорог для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений составит в 2027 году 469 665 рублей, что на 29 889 рублей больше, чем в 2026 году.
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