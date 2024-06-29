В Рязанской области обнаружили жука-охотника за непарным шелкопрядом

Отмечается, что насекомое не встречалось в Рязанской области более 10 лет. Красотел стережет леса от вредных насекомых, чаще всего охотится на мохнатых гусениц непарного шелкопряда, которые атаковали Рязанскую область в последние годы.
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