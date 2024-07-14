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Политический директор кампании Трампа призвал сотрудников не общаться с прессой

Политический директор кампании Трампа призвал сотрудников не общаться с прессой

скриншот видео Кампания экс-президента США Дональда Трампа находится "в полной изоляции от СМИ". Это следует из разосланного сотрудникам сообщения политического директора кампании Трампа и Национального комитета республиканцев Джеймса Блэра.

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