Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москве начнутся дожди, придут холода

В Москве до четверга сохранится теплая и солнечная погода. А в конце недели столица попадет в холодную периферию антициклона, температура воздуха заметно понизится, начнутся дожди, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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