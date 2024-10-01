Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москве начнутся дожди, придут холода

В Москве до четверга сохранится теплая и солнечная погода. А в конце недели столица попадет в холодную периферию антициклона, температура воздуха заметно понизится, начнутся дожди, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.