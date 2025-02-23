У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб

Голы номер 880, 881 и 882. Александр Овечкин набрал отличную форму перед Турниром четырех наций – 4+5 в 5 матчах, и было загадкой, как продолжительная пауза посреди сезона отразится на его результативности: собьет с ритма или, наоборот, даст отдохнуть, ускорив погоню за Гретцки.