У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб

Голы номер 880, 881 и 882. Александр Овечкин набрал отличную форму перед Турниром четырех наций – 4+5 в 5 матчах, и было загадкой, как продолжительная пауза посреди сезона отразится на его результативности: собьет с ритма или, наоборот, даст отдохнуть, ускорив погоню за Гретцки.
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