Офицеры ВСУ бегут из окружения в Харьковской области, бросая солдат

Офицеры украинской армии предпринимают попытки вырваться из окружения в Волчанском районе Харьковской области, бросая на позициях своих солдат.
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