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В Архангельске прошел «Караван Победы» в память о первом союзном конвое «Дервиш»

В Архангельске прошел «Караван Победы» в память о первом союзном конвое «Дервиш»

В Архангельске состоялся праздничный концерт «Караван Победы», посвященный 85-летию прихода первого союзного арктического конвоя «Дервиш».

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