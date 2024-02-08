Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Для обслуживания Троицкой линии планируется построить новое электродепо Строительство станции «Бачуринская» Троицкой линии московского метро завершено на 70%, сообщил жителям Москвы мэр города Сергей Собянин на своем официальном сайте.
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