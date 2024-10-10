Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ»

С 15 октября к команде ведущих утреннего шоу ТНТ примкнёт участник шоу «Голос» Лео Канделаки. Вставать Лео придётся очень рано, чтобы успеть встретить зрителей уже в 6 утра в компании Ольги Серябкиной, Анатолия Цоя и остальных ведущих шоу.