Лео Канделаки станет ведущим шоу «Утро.ТНТ»

С 15 октября к команде ведущих утреннего шоу ТНТ примкнёт участник шоу «Голос» Лео Канделаки. Вставать Лео придётся очень рано, чтобы успеть встретить зрителей уже в 6 утра в компании Ольги Серябкиной, Анатолия Цоя и остальных ведущих шоу.
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