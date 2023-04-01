Первенство России среди старшего возраста. Рамзенков, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с произвольными программами

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

2 апреля на первенстве России среди старшего возраста юноши выступят с произвольными программами. Первенство России среди старшего возраста Саранск Юноши Произвольная программа Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.