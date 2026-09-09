Какими будут спортивные трансляции будущего?

«Кинопоиск» в медиа выпустил большой разбор современных спортивных трансляций на примере чемпионата мира-2026 — турнира, на котором использовали огромное количество новых технологий для создания уникального зрительского опыта.
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