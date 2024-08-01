Недовольный российский турист поделился недостатками отдыха в Сочи

Турист, посетивший курортный поселок Лазаревское в Сочи, назвал минусы этого места для отдыха. В беседе с каналом «Тонкости туризма» он отметил проблемы с парковкой, неудовлетворительный пляж и постоянный шум.
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