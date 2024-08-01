Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    А на хрен нам эта нищая апхазия.Россиянка рассказ...
  • Traveller
    Ну очень неумный совет. Особенно про помойную Паттайю.Турагент Ирина Ки...
  • Traveller
    Таки вИ тоже член Английского клуба, что так запросто "тыкаете" незнакомым людям? 😉 Но спишем это на Ваше непомерное...“Войны полотенец”...

Недовольный российский турист поделился недостатками отдыха в Сочи

Недовольный российский турист поделился недостатками отдыха в Сочи

Турист, посетивший курортный поселок Лазаревское в Сочи, назвал минусы этого места для отдыха. В беседе с каналом «Тонкости туризма» он отметил проблемы с парковкой, неудовлетворительный пляж и постоянный шум.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх