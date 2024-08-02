Андрей Дахин: «Для борьбы с фейками нужна специальная образовательная операция»

«Безопасность среды массовых коммуникаций входит в публичную повестку дня и постепенно поднимается вверх условного рейтинга внимания массовой аудитории из-за участившихся случаев обманов, мошенничества, распространения преступности в этой сфере социальных отношений, — сказал д.