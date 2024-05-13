Сотрудниками МВД по Республике Крым пресечена деятельность подпольного пункта обмена валюты

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных валютных операциях на территории полуострова.
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