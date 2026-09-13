Сказка Смурфики в поисках грибов

В деревне смурфиков начинается Великая Грибная Неделя — время, когда все запасаются грибами на зиму. Но в этом году урожай в Зачарованном лесу погиб из-за странного тумана, и смурфикам грозит голодная зима.
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