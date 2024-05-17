Журналистам из России запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже

Российские спортсмены допущены на Игры в Париже в нейтральном статусе. «К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
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