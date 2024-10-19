Как провести верующим 20 октября, церковный праздник святого Сергея Печерского и народный Сергий Зимний

Каждый год 20 октября православные верующие по всей России и за её пределами отмечают день памяти Преподобного Сергия Печерского Послушливого, одного из самых почитаемых святых русской православной церкви.
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