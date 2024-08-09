В АТОР назвали бюджетное направление Европы для отдыха в бархатный сезон

Кипр признан одним из самых доступных европейских направлений для отдыха осенью. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала, что средняя стоимость туров на 10-11 дней составляет около 193 тысяч рублей.
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