В АТОР назвали бюджетное направление Европы для отдыха в бархатный сезон

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Кипр признан одним из самых доступных европейских направлений для отдыха осенью. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала, что средняя стоимость туров на 10-11 дней составляет около 193 тысяч рублей.

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