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В рамках программы борьбы с бедностью населения, депутаты анонсировали закон, запрещающий гражданам свистеть в жилых помещениях.

В рамках программы борьбы с бедностью населения, депутаты анонсировали закон, запрещающий гражданам свистеть в жилых помещениях.

Не знаю, у кого и спросить, но почему лица, которые всегда были обслугой светского общества (актеры, певцы, парикмахеры, портные, газетчики и прочие), вдруг стали светским обществом? Штаб Ку Клукс Клана:- Скажите, как вступить в вашу организацию?- Это просто.

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