Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут сдавать тест по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что дети мигрантов, уже зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании по русскому языку, не будут проходить дополнительную проверку .
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