Валентина Бакланова назначена мировым судьёй в Шацком районе Рязанской области

Её полномочия не ограничены по срокам.Постановлением Рязанской областной Думы от 24 июня 2026 года Валентина Николаевна Бакланова назначена на должность мирового судьи судебного участка №70 судебного района Шацкого районного суда Рязанской области.
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