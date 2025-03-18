Тренер Гренады назвал матч с Россией историческим событием

Матч с российской сборной по футболу станет значимым событием для команды и народа Гренады и будет важной вехой для его подопечных, заявил главный тренер сборной Гренады Энтони Модест 18 марта журналистам.
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