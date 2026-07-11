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Европа без США не может. В Берлине признали зависимость от Вашингтона

Европа без США не может. В Берлине признали зависимость от Вашингтона

США разрешили продажу крылатых ракет "Томагавк" Германии. Берлин надеется, что оружие большой дальности компенсирует неопределенность вокруг американского присутствия в Европе и усилит сдерживание Москвы.

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