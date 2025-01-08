Як додати декілька особових рахунків в «особистому кабінеті» ТОВ «Газмережі»?

Одне з найпоширеніших питань від клієнтів Дніпровської філії «Газмережі» стосується додавання декількох особових рахунків в «особистому кабінеті» для передачі показань та контролю за станом розрахунків за доставку газу .
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