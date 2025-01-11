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Костадин Костадинов предлагает вернуть Южную Бессарабию Болгарии

Костадин Костадинов предлагает вернуть Южную Бессарабию Болгарии

Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов предложил вернуть Южную Бессарабию, ныне часть Украины, в состав Болгарии.

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