Артиллеристы накрыли под Харьковом место, где ВСУ заряжали «Грады»

Российские артиллеристы группировки «Север» накрыли под Харьковом место, где бойцы Вооруженных сил Украины заряжали реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», сообщил командир группировки с позывным Карат в разговоре с РИА Новости.
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