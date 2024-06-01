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Артиллеристы накрыли под Харьковом место, где ВСУ заряжали «Грады»

Артиллеристы накрыли под Харьковом место, где ВСУ заряжали «Грады»

Российские артиллеристы группировки «Север» накрыли под Харьковом место, где бойцы Вооруженных сил Украины заряжали реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», сообщил командир группировки с позывным Карат в разговоре с РИА Новости.

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