Немецкий автопроизводитель отказывается поставлять в 2025 году в Россию не только автомобили, но и запчасти

Volkswagen, похоже, наконец определился с работой в России – точнее, с отсутствием таковой: в 2025 году концерн не собирается оказывать постпродажную поддержку реализованных в РФ машин, а также поставки запасных частей.
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