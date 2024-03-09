Президент Литвы лишил Илзе Лиепу гражданства из-за поддержи России

sergo galin

рано или поздно политическое бл..дство закончится и начнут работать законы . и людей которых в не закона лишили гражданства , депортированных и у которых конфисковали имущества , начнут предьявлять к этим властям . как они будут чувствовать себя , глядеть в глаза репрессированным . они проклинают репрессии 37-х ,но сами действуют теми же методами