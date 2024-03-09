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Закон и Порядок

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Президент Литвы лишил Илзе Лиепу гражданства из-за поддержи России

Президент Литвы лишил Илзе Лиепу гражданства из-за поддержи России

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики из-за её слов в поддержку России.

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Комментарии
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sergo galin
рано или поздно политическое бл..дство закончится и начнут работать законы . и людей которых в не закона лишили гражданства , депортированных и у которых конфисковали имущества , начнут предьявлять к этим властям . как они будут чувствовать себя , глядеть в глаза репрессированным . они проклинают репрессии 37-х ,но сами действуют теми же методами
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